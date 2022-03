"Umbrella Academy" : le personnage d’Elliot Page fera aussi son coming out transgenre

Ne l’appelez plus Vanya. Elliot Page a annoncé que son personnage dans Umbrella Academy ferait, comme lui, son coming out transgenre dans la prochaine saison. "Voici Viktor Hargreeves", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux en légende d’une photo inédite. Accoudé au comptoir d’un diner, Viktor porte un sweat à capuche et une veste en cuir noirs. Et semble regarder une télévision en hauteur aux côtés de sa sœur Allison Hargreeves (Emmy Raver-Lampman). "Bienvenue dans la famille Viktor. Nous sommes si heureux que tu sois là", a ajouté Netflix, qui n’a rien dit de plus sur ce héros qui utilisera désormais les pronoms il et lui.