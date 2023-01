Un acteur de "Corsage" accusé de pédopornographie : le film candidat aux Oscars retiré des salles en Autriche

Le film, qui rencontre un succès en salles et a été présenté dans près de 70 festivals où il a reçu plusieurs prix, a été acheté par plus de 90 pays. Il est sorti fin décembre aux États-Unis. Florian Teichtmeister avait également assisté à des premières en Autriche et en Allemagne. La réalisatrice et scénariste de Corsage Marie Kreutzer s'est dite "attristée et en colère qu'un film féministe [...] soit à ce point sali et abîmé par les actions horribles d'une seule personne". Le théâtre national autrichien Burgtheater, où le comédien est sociétaire, a par ailleurs annoncé son licenciement avec effet immédiat.