Un an après la gifle aux Oscars, Chris Rock lâche ses coups contre Will Smith

Sa réponse était attendue. Il y a un an, l'humoriste américain Chris Rock était giflé sur la scène des Oscars par Will Smith, devant un public mondial. En cause : Chris Rock venait de tourner en dérision la coupe de cheveux très courte de la femme du comédien américain, l'actrice Jada Pinkett Smith, qui souffre d'alopécie. Samedi, dans un numéro de stand-up diffusé sur Netflix, l'humoriste a riposté.

Celui qui avait gardé un silence quasi-total sur l'incident est finalement sorti de ses gonds. Sur scène, il a accusé la star hollywoodienne d'"indignation sélective", et affirmé qu'il s'en était pris à un homme moins costaud que lui parce qu'il était contrarié que sa femme l'ait trompé. Chris Rock fait ainsi référence à un épisode de l'émission de son épouse diffusé sur Facebook, Red Table Tgalk, dans lequel le couple évoquait la liaison qu'elle avait eue et la façon dont cela avait affecté l'acteur. "Pourquoi faire ça ?", a raillé Chris Rock. "Tout le monde l'a traité lui de salope. Ils ont traité sa femme de prédatrice."