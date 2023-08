Un an après leur somptueux mariage, l’époux de Britney Spears demande le divorce

La presse américaine croit savoir que le couple ne vivrait déjà plus ensemble et que la séparation ne serait pas des plus amicales après une violente dispute. Au cœur des discussions ? Le solide contrat de mariage signé avant les noces afin de mettre à l'abri la fortune de la chanteuse en cas de divorce. Un document que Sam Asghari serait prêt à contester selon TMZ et Page Six. "Il menace de dévoiler des informations embarrassantes sur Britney s’il n’est pas payé", glisse une source à la publication new yorkaise. Faux, rétorque une deuxième source arguant que la chanteuse était "protégée".