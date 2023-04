Un bébé par GPA à 68 ans ? L'actrice Ana Obregón révèle que c'est celui de son fils, décédé d'un cancer

Ana Obregón a également communiqué sur son compte Instagram en publiant la couverture du magazine. "Mon Aless : j'ai juré de te sauver du cancer, et je t'ai laissé tomber. Je t'ai promis de mettre ta fille au monde et la voici dans mes bras", a-t-elle commenté. "Quand je la serre dans mes bras, c'est un sentiment indescriptible parce que c'est comme si je te serrais à nouveau dans mes bras. Je jure que je prendrai soin d'elle avec l'amour infini que j'ai à donner, et du ciel, tu m'aideras. Tu es l'amour de ma vie au paradis et ta fille est l'amour de ma vie sur terre. Je t'aime à en mourir".