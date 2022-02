Un biopic sur Michael Jackson bientôt au cinéma

C'est désormais officiel. Un biopic sur la vie de Michael Jackson est actuellement en préparation. Lionsgate a publié un communiqué pour annoncer l'arrivée prochaine de Michael, un film sur la vie et la carrière du roi de la pop. Produit par Graham King, à qui l'on doit déjà Bohemian Rhapsody, le biopic sur Freddie Mercury, le long-métrage sera scénarisé par John Logan (Aviator, Skyfall, Gladiator).

Le film promet "un portrait intime de l'homme complexe qui est devenu le King of Pop en utilisant ses chansons et performances les plus mémorables comme une fenêtre vers son processus créatif et sa vie personnelle", comme le rapporte Variety. Aucune information sur le casting ou sur la date de sortie n’a pour l'instant été dévoilée.