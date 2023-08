"Un gars, une fille" revient sur TF1 : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur la série

C'est l'une des séries les plus populaires du petit écran. Lancée en octobre 1999 sur France 2, Un gars, une fille a durablement marqué l'histoire de la télévision française. Énorme succès d'audience, la fiction humoristique adaptée d'un format québécois a fait le bonheur des téléspectateurs tricolores pendant 4 ans avant de s'arrêter le 16 octobre 2003.

On y suivait avec amusement le quotidien d'Alex et Jean, alias Chouchou et Loulou, un jeune couple à l'humour taquin et à la mauvaise foi contagieuse. La série emmenée par Alexandra Lamy et Jean Dujardin épinglait avec réalisme et tendresse tous les petits travers de la vie à deux.

24 ans plus tard, TF1 a décidé de rendre hommage à la fiction humoristique en lui consacrant deux soirées événementielles, les lundis 28 août et 4 septembre à 21h10. Dans Un gars, une fille (au pluriel), 18 couples de comédiens, chanteurs ou encore animateurs s'amusent à rejouer les saynètes cultes de Chouchou et Loulou. L'occasion de se replonger dans les anecdotes étonnantes autour de la série.