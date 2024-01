Un médecin saisi par le parquet afin "d'évaluer la situation" d'Alain Delon

La guerre entre les enfants d'Alain Delon sur l'état de santé de leur père se poursuit. Le parquet de Montargis a été saisi afin d'évaluer la situation pour une éventuelle mise sous protection judiciaire de l'acteur. D'après ses fils, l'état de santé du comédien serait déclinant et ses facultés mentales altérées.

La justice se mêle de l'affaire Delon. Alors que les enfants du comédien se livrent une guerre sans merci par médias interposés au sujet de la santé de leur père, un médecin a été saisi par le parquet afin "d'évaluer la situation" du comédien. "Au regard des nombreuses sollicitations dont le parquet de Montargis a été l'objet, le procureur de la République confirme avoir été destinataire, le 10 janvier 2024, de deux courriels distincts des avocats d'Anthony et Alain Delon signalant l'urgence d'une mise sous protection judiciaire de ce dernier pour raisons de santé", explique le communiqué du procureur de Montargis, Jean-Cédric Gaux.

"Conformément à la loi, la seule autorité apte à prononcer des mesures de protection est le juge des contentieux de la protection (JCP) sur la base d'un certificat médical circonstancié", poursuit le texte qui précise qu'"aucune autre communication" ne sera diffusée pour "préserver la dignité" de la star.

Anthony et Alain-Fabien prennent le risque de causer le décès prématuré de Monsieur Alain Delon. Maître Ayela

Depuis la publication, la semaine dernière, d’une interview choc d’Anthony Delon dans Paris Match, Alain Delon est au cœur d'une guerre fratricide entre ses trois enfants. Comme nous l'indiquions mercredi 10 janvier, l’avocat d’Alain Delon, Me Christophe Ayela, a transmis au procureur de la République de Montargis un signalement pour mise en danger de la vie de son client.

L'avocat qui représente également Anouchka Delon accuse ses frères, Anthony et Alain-Fabien, d’avoir mis un terme au traitement médical que leur père recevait jusqu’à l’été dernier pour traiter sa maladie "par des jus de fruits et légumes, prescrits par une naturopathe". "Anthony et Alain-Fabien prennent le risque de causer le décès prématuré de Monsieur Alain Delon, par un arrêt des soins et du suivi médical, sous divers prétextes et motifs aucunement justifiés", déplore l’avocat.

Alain Delon est-il manipulé par sa fille ?

Faux, rétorque de son côté le fils aîné de la star, estimant au contraire que c'est le traitement en question qui tuait progressivement son père. D'après lui, les trois enfants étaient d’accord pour l’arrêter. "Si le traitement a été stoppé fin juillet, pourquoi est-ce que ma sœur et son avocat voyou ne s’en préoccupent qu’aujourd’hui ? Pourquoi le dénoncent-ils que maintenant ? Il leur a fallu six mois (…). C’est un rideau de fumée, un autre !", a réagi Anthony Delon sur Instagram.

Les deux frères estiment qu'Alain Delon est manipulé par leur sœur, qui leur aurait caché son état de santé. Selon eux, si elle souhaite rapatrier l'acteur en Suisse, c'est seulement pour éviter de payer l'impôt sur les successions à sa mort. "La seule raison pour laquelle j'ai voulu qu'il revienne en Suisse, c'est pour qu'il soit soigné. C'est indécent de faire passer ça pour un exil fiscal", s'était défendue Anouchka Delon au 20H de TF1 dimanche dernier. "J'ai honte que notre vie de famille soit étalée comme cela".