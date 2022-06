"Top Gun : Maverick" devient le plus grand succès de la carrière de Tom Cruise

Pour Tom Cruise, qui fêtera ses 60 ans le 3 juillet prochain, c’est un joli cadeau d'anniversaire avant l’heure. Top Gun : Maverick vient en effet de franchir la barre du milliard de dollars de recettes mondiales ce week-end, devenant ainsi le plus grand succès de sa carrière, devant les 791 millions de Mission Impossible : Fallout en 2018. C’est la première fois qu'un film dont il est la star atteint ce palier symbolique. Et c'est aussi le deuxième film à réussir cet exploit depuis la pandémie, après Spider-Man : No Way Home.

Propulsé par un démarrage canon à la fin du mois de mai, dans le sillage de sa présentation au Festival de Cannes, le film réalisé par Joseph Kosinski cumule précisément 1.006.423.000 de dollars de recettes, soit le 49ème plus gros succès de l’histoire du cinéma. Et dire que l'original, mis en scène par le regretté Tony Scott, n’avait engrangé "que" 357 millions de dollars à sa sortie en 1986...