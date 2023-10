"Un morceau de Sicre" : Francis Cabrel dévoile un single unique, vibrant hommage à la ville de Toulouse

"Tout est une première dans ce projet. Je sors sur un label qui n'est pas Sony, il a quand même fallu que je leur explique que c'était pour donner un coup de main à ma fille qui a un petit label et se bat avec des jeunes artistes", poursuit l'artiste qui a lui-même dessiné la pochette du disque et écrit le synopsis du clip qui accompagne la chanson. Dans ce dernier, on peut voir un jeune homme rouler à vélo dans les rues de Toulouse et croiser Claude Sicre, mais aussi des personnalités du rugby, à l'image de Guy Novès ou des artistes comme Jean-Pierre Mader, Bigflo & Oli, Yvan Cujious ou Émile Wandelmer.