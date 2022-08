Un musée londonien va restituer au Nigeria des œuvres pillées au XIXe siècle

Une restitution attendue depuis 125 ans. Le musée Horniman de Londres a déclaré ce dimanche qu'il allait restituer soixante-douze artefacts au Nigéria. Ces œuvres d'art ont été dérobées en 1897 pendant une incursion militaire britannique dans la ville de Benin City.

Parmi ces œuvres et objets se trouvent 12 plaques de laiton, connues sous le nom de bronzes de Benin, ou encore des objets de cérémonie en ivoire et en laiton, des objets de la vie quotidienne tels que des éventails et des paniers, ainsi qu'une clé "du palais du roi".