Un portrait de Marilyn Monroe par Warhol vendu 195 millions de dollars aux enchères, un record

La toile, réalisée en 1964 deux ans après la mort tragique de l'icône glamour de Hollywood, est partie en seulement quatre minutes dans une salle bondée du siège de la maison Christie's, au cœur de Manhattan. L'offre gagnante aurait été faite par un marchand d'art américain, Larry Gagosian, rapporte l'AFP.

Le portrait d'Andy Warhol faisait partie d'une collection mise en vente lundi soir par la fondation zurichoise Thomas et Doris Ammann. Tous les produits de la vente, soit 317 millions de dollars réalisés sur 34 des 36 lots vendus, iront à cette fondation, qui se consacre "à l'amélioration de la vie des enfants" via la santé et l'éducation.