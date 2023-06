Agression du journaliste Edwy Plenel : Maïwenn s'explique

Plus de trois mois après les faits, la réalisatrice s'explique. Dans les colonnes du Journal du dimanche, ce 11 juin, la cinéaste Maïwenn raconte avoir agressé le cofondateur de Mediapart, Edwy Plenel, pour la publication de son "audition" dans l'affaire Luc Besson. Elle assure avoir "ressenti" cela comme "un viol moral". L'homme de cinéma a été accusé de viol par une actrice, Sand Van Roy. Depuis le début de l'affaire, il nie les faits.

Maïwenn avait déjà reconnu publiquement en mai, dans l'émission Quotidien diffusée sur TMC, avoir agressé Edwy Plenel, refusant alors de s'expliquer. Les faits remontent au 22 février dernier et ont eu lieu dans un restaurant parisien. "Mon geste est bien peu par rapport à ce que j’ai subi", juge-t-elle.

"Je ne reproche pas à Mediapart les enquêtes qu'ils ont menées concernant Luc Besson. Je leur reproche ce qu'ils m'ont fait à moi", lance Maïwenn dans le JDD. La cinéaste et actrice explique avoir rencontré une journaliste de Mediapart fin 2018 au sujet de l'enquête de ce média sur Luc Besson, son ancien mari et père de sa fille, qu'elle dit ne plus fréquenter "depuis 20 ans". La réalisatrice dit alors à la journaliste qu'elle ne souhaite pas "prendre la parole".