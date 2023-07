Une bague du rappeur Tupac vendue plus d'un million de dollars aux enchères

C'est un record. Une bague en forme de couronne ayant appartenu à la légende du rap californien Tupac Shakur a été achetée plus d'un million de dollars lors d'une vente aux enchères. Le bijou en or, orné de rubis et diamants, constitue désormais l'objet le plus cher en lien avec le hip-hop jamais acquis lors d'enchères, selon Sotheby's, qui organisait cette vente sur internet.

Il s'est vendu pour 1.016.000 dollars exactement (soit 917.783 euros), frais et commission inclus, beaucoup plus cher que son estimation initiale, entre 200.000 et 300.000 dollars. Né à Harlem à New York, le rappeur qui vient d'avoir son étoile sur le Walk of Fame de Los Angeles, avait porté cette bague lors de sa dernière apparition publique, aux MTV Video Music Awards, le 4 septembre 1996, soit neuf jours avant son assassinat par balles à Las Vegas.