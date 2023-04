Une Cléopâtre noire sur Netflix ? La polémique ne fait que commencer

"Je ne sais pas s’il y a des mots assez puissants pour exprimer ce que j’espère que cela signifiera pour les jeunes du monde entier qui me ressemblent (et qui ne me ressemblent pas !)", poursuit la jeune femme. "Ils vont maintenant grandir en voyant le plus grand leader de tous les temps (de la plus grande civilisation ancienne, pas moins !) être représenté par une femme métissée sur l’un des plus grands services de streaming au monde !".