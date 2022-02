Deuxième plainte pour agression sexuelle contre Jean-Jacques Bourdin

Quelque temps plus tard, ils se seraient retrouvés dans une voiture près de RTL, où travaillait alors Jean-Jacques Bourdin. Ce dernier aurait "fait apparaître son sexe en érection" et aurait proposé un rapport sexuel, puis aurait proposé de la payer pour cela, "2000 francs", selon son récit.

Il aurait ensuite tenté de l'embrasser "de façon assez brutale en rapprochant son corps contre le mien et en me coinçant contre la portière (…) Il a attrapé ma main gauche avec sa main droite et l'a dirigé vers son sexe toujours en érection", selon les déclarations de "Marie". Par la suite, Jean-Jacques Bourdin aurait eu des comportements sexuels problématiques lors de nouveaux passages au travail de Marie, "se masturbant" en la regardant, d'après elle.