"Une emprise destructrice" : Isild Le Besco revient pour la première fois sur sa relation avec Benoît Jacquot

À la suite de Judith Godrèche, l'actrice et cinéaste Isild Le Besco dénonce l'emprise qu'aurait exercée Benoît Jacquot sur elle alors qu'elle était adolescente. Elle accuse également Jacques Doillon de lui avoir retiré un rôle après qu'elle a "refusé ses avances". Selon elle, c'est "grâce à des témoignages de femmes" qu'elle est parvenue à sortir de sa "torpeur".

"Parler publiquement de relations intimes, c'est très douloureux parce qu’on se met à nu." Dans une longue interview au Parisien, l'actrice et cinéaste Isild Le Besco revient sur les violences qu'elle aurait subies alors qu'elle était adolescente de la part du réalisateur Benoît Jacquot. Un récit qui fait suite aux accusations portées par l'actrice Judith Godrèche contre ce dernier et Jacques Doillon, alors que les deux réalisateurs nient les faits. Malgré la difficulté de parler, Isild Le Besco a également rendu hommage aux "témoignages de femmes" qui l'ont aidée à sortir de sa "torpeur".

C'est compliqué de rayer toute une personne Isild Le Besco

La cinéaste de 41 ans, qui a tourné dans une trentaine de films, dont six avec Benoît Jacquot, s'est ainsi confiée pour la première fois sur la relation débutée avec le réalisateur alors qu'elle avait 16 ans et lui 52. "En apparence, c’était une relation nourrissant de beaux films et, pour moi, la découverte d’un monde. Mais à l’intérieur, c’était aussi une emprise destructrice, une perte de soi", a-t-elle dénoncé, évoquant des "violences psychologiques, surtout", mais aussi "des violences physiques, parfois, sous le coup de la colère".

Tentant de décrire ce mécanisme d'emprise, Isild Le Besco a souligné à quel point il avait été difficile de s'en rendre compte. "C'est compliqué de rayer toute une personne et tout ce qu’on a vécu avec cette personne. Parce qu’on a tellement honte qu’on se sent responsable du comportement des autres", a-t-elle mis en avant, rappelant néanmoins qu'elle était alors "une jeune fille fragile, très malléable."

Auprès du Parisien, elle assure envisager de porter plainte contre lui comme contre le réalisateur Jacques Doillon, qu'elle accuse de lui avoir retiré un rôle "à partir du jour où j'ai refusé ses avances". "Il m’a pillée littéralement, et pas seulement mon travail", a-t-elle dénoncé.

Dans cette interview au long cours, l'actrice met aussi en cause le cinéma français. "Le milieu du cinéma s’est comporté exactement comme se comporte une famille quand l’un de ses membres est maltraité : en se taisant", a-t-elle dénoncé, appelant à ce que les choses changent durablement. "Les professionnels du cinéma, qu’ils travaillent à la production ou à la diffusion des films, comme les festivals et les prix cinématographiques, ont évidemment un rôle à jouer dans le maintien de l’ordre établi… ou dans sa révolution. Aujourd’hui, il s’agit de choisir son camp", a-t-elle souligné.

Au-delà du monde du cinéma, l'actrice a valorisé les témoignages des femmes qui l'ont précédée. "Je crois sincèrement que plus on parle, plus les violences seront vécues et perçues comme telles, plus les abus seront dénoncés et pourront cesser. Et plus la voix de toutes les femmes sera entendue", a-t-elle estimé.

Appelant à ce que les institutions comme la police et la justice changent, elle a également souhaité que la parole de celles qui osent raconter soit mieux accueillie. "J’aimerais que nous donnions plus de crédit à celles et ceux qui dénoncent, ou qui n’en ont pas encore la force, ou qui sont seul(e) s pour le faire. Socialement, on a toujours plus à perdre qu’à gagner quand on se présente comme victime", a-t-elle enfin rappelé.