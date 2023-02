"Une immense douleur" : Églantine Eméyé annonce la mort de Samy, son fils autiste et polyhandicapé

Elle l’appelait "son voleur de brosse à dents". Églantine Eméyé partage sur Instagram la nouvelle la plus douloureuse pour tout parent, celle de la mort d’un enfant. "Cette nuit à minuit, mon petit ange s’est envolé vers les étoiles après 13 jours de lutte", écrit-elle sur Instagram pour annoncer la disparition de son fils cadet de 17 ans, Samy, polyhandicapé, autiste et épileptique. "Je n'ai plus de mots... Seulement une immense douleur et l'amour infini que j'ai pour lui", poursuit-elle.