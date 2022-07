Un autoportrait de Van Gogh, vieux d’un siècle, découvert au dos de l’une de ses toiles

Un homme barbu avec un chapeau et un foulard autour du cou, son oreille gauche encore en bon état… Ça vous dit quelque chose ? Un autoportrait de Vincent Van Gogh, vieux de plus d’un siècle, vient d’être découvert en Écosse grâce à une étude aux rayons X. Il figurait au dos d’un tableau du maître néerlandais, Portrait d’une paysanne, peint en 1885. Il était recouvert par des couches de colle et de carton.

"Quand on a vu la radio pour la première fois, bien sûr qu'on a été super excités", raconte Lesley Stevenson, conservatrice des National Galleries of Scotland, qui souligne que "ce genre de découverte majeure n'arrive qu'une fois ou deux dans la vie d'un conservateur". Jugez plutôt...