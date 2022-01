Une pétition virale appelle à changer le titre du film "Les Segpa"

En quatre jours, plus de 60.000 personnes avaient signé le texte intitulé "Non à la dévalorisation des élèves de Segpa". Ils sont désormais près de 110.000 avoir posé leur nom en bas de cette pétition qui demande "la modification du titre du film et le retrait de toutes allusions à l’enseignement spécialisé indispensable dans notre système éducatif".

"L’impact d’un tel film avec sa promotion et sa diffusion sera extrêmement négatif et perturbant pour l’estime de soi d’un élève de Segpa déjà fragile", insiste la pétition.