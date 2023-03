Une tribu du Vanuatu le vénérait comme un dieu : "L’esprit du prince Philip continue de vivre"

Né dans les années 1960 pour les uns, dans les années 1970 pour les autres, le Prince Philip Movement a pris une autre dimension lors de la visite du couple royal dans la région en 1974. Pour expliquer cette improbable déification du duc, les anthropologues sont allés piocher dans les légendes locales. L’une d’elle raconte qu’un esprit a quitté une montagne voisine, s'est envolé pour un pays lointain et a épousé la femme la plus puissante du monde. Un esprit qu’aurait donc incarné le prince Philip, marié à celle qui dirige le Commonwealth. "C’est le parcours d’un héros, une personne qui a démarré une quête et a littéralement remporté la princesse et le royaume", souligne un spécialiste auprès de la BBC.