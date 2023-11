Qui est Lucie Coutaz, la femme qui a joué un rôle clé dans les combats de l'abbé Pierre ?

Alors que l'abbé Pierre est de plus en plus sollicité en France, puis dans le monde entier, c'est elle qui gère d'une main de fer les diverses tâches administratives et les nombreux centres d’hébergement en l’absence de l'ecclésiastique. Inséparable, le duo vit ensemble sous le même toit pendant près de 40 ans. L'abbé Pierre a même dû faire une demande à l’Église parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. "Avec Lucie Coutaz, c'était une grande histoire d'amour platonique. Ils sont même enterrés côte à côte à Esteville, l'une des dernières demeures de l'Abbé Pierre", rappelle Benjamin Lavernhe.

Lucie Coutaz est décédée le 16 mai 1982 à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), après avoir été veillée par l’abbé Pierre. "J’ai passé une partie de la nuit auprès d’elle. J’hésitais à partir, j’avais déjà mon manteau. Je n’ai versé aucune larme, comme pour mon père et pour ma mère. Pendant sa vie, l’on a mis dans sa main, la main des pauvres", avait l'Abbée Pierre confié à l'époque.