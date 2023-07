"Une zone à défendre" sur Disney+ : c’est l’amour à la ZAD pour François Civil et Lyna Khoudri

Romain Cogitore insiste pour parler de son film comme d’un "mélo", mais son Zone à défendre brouille les pistes dès sa scène d’ouverture qui plonge le public au milieu des gaz lacrymogènes. François Civil est d’entrée blessé par une grenade de désencerclement. Un manifestant est plus tard frappé au visage par un tir de LBD. "C’est un film qui pose la question des donneurs d’ordre et du bétonnage", reconnaît tout de même le réalisateur. "Si mon personnage se met à s’interroger, c’est parce qu’il tombe amoureux et qu’il devient père. Il se demande quel monde il décide de laisser à ses enfants. Il est touché par les luttes et par les gens qu’il rencontre. Ça raconte comment les lignes bougent en nous. Tout ce qui a trait à l’engagement et à la réflexion de notre société, c’est politique", admet pour sa part François Civil.