"Upload", la série qui vous veut du bien, s’offre un retour survolté

Enfant illégitime de Black Mirror et The Good Place, Upload met en scène une société sans scrupules qui défie les lois de la nature en permettant à ses riches clients de se télécharger dans un monde virtuel après leur mort. Plus ils paient, plus leur nouveau quotidien est agréable. "C'est une vision ni utopique, ni dystopique. C’est une sorte d'entre-deux, dans laquelle il y a beaucoup de promesses mais aussi beaucoup de stupidité et d’avidité", nous expliquait Greg Daniels lors du lancement de la série. La première saison racontait comme le golden boy séducteur Nathan (Robbie Amell) s’acclimatait à sa nouvelle vie d’être "téléchargé" avec l’aide de Nora (Andy Allo), brillante spécialiste en informatique bien vivant chargée d’accompagner le jeune défunt.