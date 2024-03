Vahina Giocante se confie sur l'inceste que lui a fait subir son père

La comédienne publie un livre intitulé "À corps ouvert", à paraître le 28 mars prochain aux éditions Robert Laffont. Elle revient sur son histoire de petite fille abusée par son père dès l'âge de cinq ans. Et sur sa longue reconstruction qui lui a permis de pardonner à son agresseur.

C'est un récit bouleversant. En mai 2023, Vahina Giocante révélait sur sa page Facebook qu'elle avait été sexuellement abusée par son père. Dans un livre intitulé À corps ouvert, à paraître le 28 mars prochain aux éditions Robert Laffont, la comédienne révélée en 1997 par le film Marie Baie des Anges revient sur l'inceste qu'elle a subi dès l'âge cinq ans.

"Je ne suis pas sûre que mon père lise le livre. Probablement pas, d'ailleurs. Mais il était important pour moi de lui dédier cette histoire, car c'était une façon de lui rendre cette histoire. Les derniers mots de mon récit lui sont d'ailleurs adressés, car il s'agit d'un livre sur l'amour et le pardon", explique-t-elle dans une longue interview à Paris Match.

Si j'avais été sa seule victime, je ne sais pas si j'aurais trouvé la force de porter plainte et de l'exposer Vahina Giocante

La comédienne que l'on a vue dans Lila dit ça, 99 Francs ou encore Blueberry, explique la complexité de l'inceste. "Il ne s'agit pas d'une agression sexuelle perpétrée par un voisin, un oncle ou un ami de la famille. Il existe un lien unique entre un père et sa fille (...) Ma plus grande chance est que cette agression n'a pas été faite dans la violence, mais c'est également ma plus grande malchance. Je comprends que les gens aient du mal à comprendre ce paradoxe", assure-t-elle.

Si elle a longtemps eu du mal à se considérer comme une victime, Vahina Gioccante a pris conscience de la gravité de cet acte lorsque son père a récidivé avec sa petite sœur. "Si j'avais été sa seule victime, je ne sais pas si j'aurais trouvé la force de porter plainte et de l'exposer. On a souvent du mal à se considérer comme une victime. Je pensais que ce qu'il m'avait fait n'était pas si grave. C'est un mécanisme très étrange", admet l'actrice qui a porté plainte contre son père peu avant sa majorité.

Je suis passée par toutes les thérapies possibles et imaginables Vahina Giocante

"Le procès a eu lieu en 2000 et il a été condamné dans la foulée à trois ans de prison dont un avec sursis. (…) Il n'y a pas de plus grande épreuve que d'envoyer son père en taule quand on a 17 ans", assure Vahina Giocante qui assure avoir "pardonné" à son père et n'avoir plus "aucune colère", en elle. "La douleur a été qu'il utilise plus tard ce renouement contre moi. Il s'est servi de mon pardon pour tenter de corroborer son 'innocence' auprès de ma fratrie", regrette celle qui a sept frères et sœurs.

Bien qu'elle soit parvenue à s'en sortir – "J'ai été accompagnée et je suis passée par toutes les thérapies possibles et imaginables" – Vahina Giocante a une pensée pour toutes les victimes d'inceste dont la vie est détruite. "Pour une personne comme moi qui surmonte une telle déflagration, combien de personnes qui se suicident, se mutilent, tombent dans l'addiction ou reproduisent ce qu'elles ont vécu ?".