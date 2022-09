Venise, comme vous ne l'avez jamais vue au Grand Palais Immersif

Conçue comme un décor de théâtre, l'exposition propose aux visiteurs de déambuler à travers cette ville mythique sans la réduire à sa simple dimension touristique. Articulée autour de quatre chapitres, cette promenade immersive et historique nous emmène de la lagune au Grand Canal, en passant par la place Saint-Marc ou le Palais des Doges. Une autre façon de découvrir l'intérieur des palais et les chefs-d'œuvre vénitiens avec un niveau de détail et de confort sans précédent.

Grâce à des images à couper le souffle - issues de technologies innovantes et accompagnées d’une composition musicale inédite - l'exposition est aussi l'occasion unique de traverser les murs pour découvrir ce qui se cache derrière. Et tenter, peut-être, de percer le mystère de cette ville construite sur la boue instable d’une lagune qui ne ressemble à nulle autre. Venise n'aura bientôt plus aucun secret pour vous.