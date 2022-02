Vente du château de Miraval : Brad Pitt attaque Angelina Jolie en justice

Selon des documents de justice consultés par TMZ et Page Six, Brad Pitt accuse Angelina Jolie de ne pas avoir respecté un accord tacite entre eux. Les anciens époux s’étaient promis de ne pas vendre leurs parts respectives sans avoir l’autorisation de l’autre. La moitié de la propriété appartient désormais à une société contrôlée par l’oligarque russe Yuri Shefler. La plainte souligne que "le vignoble est devenu la passion de Brad Pitt, une passion rentable qui, sous sa direction, a grossi jusqu’à être une success story internationale et multimillionnaire ainsi que l’un des producteurs de rosé les plus appréciés au monde".