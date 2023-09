Ventes aux enchères de Queen : qui veut s’offrir le peigne à moustache de Freddie Mercury ?

C’est un événement qui témoigne de la popularité intacte de Queen et du charismatique leader Freddie Mercury. La maison Sotheby’s accueille ce mercredi soir une vente aux enchères exceptionnelle de 1469 lots comprenant meubles, tableaux, instruments de musique et objets divers ayant appartenu au chanteur décédé en 1991 à l’âge de 45 ans. Montant estimé : plus de 6,7 millions d'euros.

Depuis un mois, quelque 130.000 visiteurs sont venus découvrir ses souvenirs lors d’une exposition gratuite organisée à Londres. Ils ont pu y admirer un piano à queue Yamaha que Freddie Mercury avait acheté en 1975 et sur lequel il a écrit presque toutes ses chansons par la suite, d’une valeur estimée entre 2,3 et 3,5 millions d'euros.