Ventes de disques record, tournée prise d’assaut… Où s’arrêtera Taylor Swift ?

Grâce à ce même album, Taylor Swift avait trusté les dix premières places du Billboard américain. Ce qui n’était encore jamais arrivé à personne. Pour les non-initiés, l’interprète de "Shake it off" donne sans doute l’impression d’être un rouleau compresseur que rien ne semble pouvoir arrêter. Pour les Swifties, ce succès monstre est une évidence qui ne demandait qu’à arriver.

Quant à ses détracteurs, ils persistent à lui chercher des poux à coup de tweets rageurs en multipliant les comparaisons avec d'autres artistes. "Why you gotta be so mean ?" - "Pourquoi dois-tu être si méchant ?" -, chante-t-elle dans "Mean". Avec encore deux albums à réenregistrer ("Reputation" et "Taylor Swift"), la tornade Swift n’a pas fini de tout emporter sur son passage. Tout, sauf peut-être l’adhésion générale. Mais n’est-ce pas comme ça que se construisent les légendes ?