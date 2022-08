Véronique Genest "a besoin de 10.000 euros par mois"

"Beaucoup d’amis sont en perdition totale" après les deux ans de pandémie, racontait-elle à Télé Star. "J’ai des charges énormes (…). On entretient beaucoup de monde", parlant notamment de l’ex-femme de son mari et de sa mère de 90 ans. "Tout part dans les frais", martelait-elle. Dans Ici Paris, elle évoque plus longuement sa mère qui, jusqu’à son décès en février, vivait dans un Ehpad qui "coûtait entre 5000 et 6000 euros par mois". Véronique Genest ajoute avoir pensé à porter plainte contre la société Orpea, gestionnaire de l’établissement en question et soupçonnée de maltraitances, assurant que sa mère "est morte de mauvais traitements". "Il faut des lettres, des preuves, des recommandés. Je suis allée jusqu’au siège de la Région", poursuit-elle, sans préciser si elle irait au bout de la démarche judiciaire.