"Ma chanson la plus intime" : Vianney dévoile un extrait de "Maintenant", son duo avec Renaud

C'est une chanson qui colle des frissons. Vianney a dévoilé ce mercredi un extrait du titre "Maintenant". "Comme dernier extrait avant la sortie de l’album, j’ai choisi mon duo avec Renaud. Ma chanson la plus intime ; de toute ma vie. Sans doute ma préférée de toutes", a estimé le chanteur sur Instagram.

Après avoir chanté avec Ed Sheeran ("Call On Me"), Mika ("Keep it Simple"), Kendji Girac ("Le Feu") ou encore Zazie ("Comment on fait"), Vianney partage à présent un titre avec Renaud. Une collaboration qui lui tient particulièrement à cœur et qui parle de paternité et de transmission.