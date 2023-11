"Vice-Versa 2" : découvrez Anxiété, la nouvelle émotion, dans le premier teaser du film de Pixar

On va (encore) en voir de toutes les couleurs ! Jeudi 9 novembre, Pixar a dévoilé la première bande-annonce de Vice-Versa 2, la suite de son film à succès sorti en 2015 et auréolé de l'Oscar du meilleur film d'animation en 2016. On y retrouve son héroïne Riley qui, cette fois, va découvrir les joies de l'adolescence.

Le long-métrage, dont la sortie française est prévue le 19 juin 2024, mettra en scène les émotions du premier film (Joie, Tristesse, Peur, Dégoût et Colère) mais surtout, une nouvelle venue que la jeune fille ne connaissait pas jusqu'ici : Anxiété. Et comme on le découvre dans les premières images, celle-ci ne débarquera visiblement pas seule…