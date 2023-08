Victime d’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux, Slimane met en garde ses fans

"Je reçois beaucoup de message de gens qui m’insultent en me disant que j’ai escroqué des amis à eux", raconte l'ex-vainqueur de "The Voice", qui compte un million d’abonnés sur Instagram. "Faites passer le mot à vos proches : moi ou d’autres, je ne pense qu’il existe des chanteurs qui demandent de l’argent à leurs fans (…) Ne donnez pas votre numéro de carte de crédit, ne vous abonnez rien. Faites attention. Et à ceux qui m’insultent : je vous aime".

Le chanteur, de son nom complet Slimane Nebchi, 33 ans, fait état de nombreuses plaintes en cours et confie être en liaison avec la police sur le sujet. "Il y a des dossiers où les gens ont envoyé des fausses cartes d’identité, des faux passeports pour faire croire que c’était moi", explique-t-il. "Même si on vous prouve par A + B, même si vous croyez que c’est vrai… Ce n’est pas vrai !", conclut-il.