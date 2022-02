Victoires de la musique : pourquoi Grand Corps Malade n’est-il pas nommé cette année ?

Pour ses fans, il sera le grand absent de la 37e cérémonie des Victoires de la musique, ce vendredi soir à la Seine Musicale. Sur le papier, Grand Corps Malade avait tout pour lui. Avec 285.555 exemplaires, l’album Mesdames est le deuxième plus gros succès de 2021, derrière Civilisation d’Orelsan. Entamée en novembre, sa tournée des Zénith affiche complet, et pour la première fois de sa carrière, il se produira à l’Accor Arena, le 20 décembre prochain. Et pourtant…

Après avoir décroché l’an dernier le trophée de la chanson originale de l’année pour "Mais je t’aime", son duo avec Camille Lellouche, le slameur du Blanc-Mesnil n’a pas décroché la moindre nomination cette année. Début janvier, l'Association des Victoires de la musique s'était justifiée en expliquant que Mesdames était sorti en septembre 2020, soit trop tôt pour être sélectionné pour la cérémonie 2022.