Victoires de la musique : Stromae pourrait tout rafler

Il commence désormais ses concerts par "Invaincu", hymne à la vie après son passage à vide. "Dans "Invaincu", je parle du combat qu'on peut tous avoir face à la maladie, au sens large, mais je suis quand même un challenger, bien que plus assagi qu'avant. Je vois Billie Eilish, Aya Nakamura, Adele qui font des super scores et j'ai envie d'essayer moi aussi, de me mesurer, ça regarde l'ego", expliquait encore l'artiste qui termine l'année en troisième position des meilleures ventes d'albums en 2022 derrière Orelsan et Ninho.

Pour les Victoires, Stromae devance Orelsan (avec trois nominations), et sa compatriote belge Angèle (trois nominations également). Le pays plat sera également représenté par Pierre de Maere, qui récolte deux nominations, et Mentissa, la protégée de Vianney, citée une fois.