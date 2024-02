Victoires de la musique 2024 : qui est Yamê, la révélation masculine de l’année ?

Trentenaire au style inclassable, Yamê a décroché vendredi soir la Victoire de la musique de la révélation de l’année. Mélange de rap, de chanson française et de sonorités africaines, son style inclassable fascine des millions de fans sur les réseaux sociaux. TF1info vous raconte la naissance d’un phénomène déjà validé par Timbaland, le producteur de Justin Timberlake.

Il a débarqué à moto sur la scène de la 36ᵉ cérémonie des Victoires de la Musique vendredi soir sur France 2. Désigné révélation masculine de l’année, Yamê a (presque) volé la vedette à Zaho de Sagazan en interprétant "Bécane", l’une des petites merveilles de ELOWI, un EP inclassable à l’image de son auteur. Du style, du groove, le sens du spectacle et de l’impro. C’était en tout cas l’une des performances les plus réussies de la soirée.

Yamê, c’est le pseudo de Emmanuel Sow, 30 ans. Né à Cergy-Pontoise, il passe une partie de son enfance à Douala au Cameroun auprès de son père, M'Backé Ngoup'Emantyn un célèbre musicien local. Là-bas, il apprend le piano et dévore la discothèque familiale qui va de Papa Wemba à Serge Gainsbourg en passant par la soul américaine et les tubes de Michel Sardou.

À la mort de sa mère, informaticienne chez Microsoft, la famille rentre en France et s’installe dans un petit appartement du XVIIe arrondissement de Paris. À l'époque, Yamê se réfugie dans le rap et les jeux vidéo comme bien des gamins de son âge. Après un bac pro en système informatique, il décroche un master en information et data. Mais la musique n’est jamais loin.

En 2021, Yamê publie Agent 237, son premier album dont le titre fait référence à l’indicatif téléphonique du Cameroun. À l’époque, il n’ose pas encore chanter comme il le fait aujourd’hui. Jusqu’au jour où il commence à poster des vidéos en piano-voix sur TikTok. Son sens de l’impro captive immédiatement des millions de fans.

Parmi les premiers spectateurs du phénomène, il y a Timbaland, le mythique producteur de Justin Timberlake qui publie début janvier un remix de "Quête", l’un des neufs titres qui figurent sur ELOWI, publié sur le label Naïve en octobre dernier. Fasciné, la superstar américaine se filme même en train de remuer les épaules sur le son du jeune franco-camerounais qu’il a remanié à sa sauce. Regardez…

Au fait, ça veut dire quoi Yamê ? "En langue M'bo au Cameroun, ça veut littéralement dire le verbe", explique le chanteur à RFI. "Mais Yamê c'est aussi une force invisible, comme une fée au-dessus de ton épaule qui te guide dans le droit chemin. C'est un terme que j'ai beaucoup entendu dans ma famille, et que mon père a beaucoup chanté au Cameroun. Ça correspond bien à ma musique : difficile à définir ou attraper, mais qui charrie des émotions puissantes." Pas mieux.