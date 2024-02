Victoires de la musique 2024 : Zaho de Sagazan, comme une évidence ?

La chanteuse Zaho de Sagazan est en lice dans cinq catégories aux Victoires de la Musique ce vendredi. Révélation musicale de l'année écoulée, elle sera la principale attraction de la soirée à la Seine Musicale. Retour sur l'ascension éclair d'une artiste qui fait l'unanimité sur toutes les scènes et dans tous les univers.

Tout le monde l’adore. De la presse branchée aux magazines féminins, des podiums de la Fashion Week qui jouent ses tubes à la "Star Academy" sur TF1, où elle a chanté avec Axel début janvier, Zaho de Sagazan fait l’unanimité. La parution au printemps 2023 de son premier opus, La Symphonie des éclairs, lui a permis de décrocher un disque d’or avec plus de 50.000 exemplaires vendus. Sans parler de son milliard de vidéos vues sur TikTok.

Sans surprise, ou presque, la jeune artiste de 24 ans est en lice dans pas moins de cinq catégories ce vendredi aux Victoires de la musique : révélation féminine, révélation scène, création audiovisuelle, chanson originale et album de l’année… Ne cherchez pas, c’est l’artiste la plus nommée de la soirée devant des légendes de la chanson française comme Etienne Daho et Véronique Sanson.

Je n’aime pas trop la mystification de l’artiste qui naît talentueuse Zaho de Sagazan dans "Quotidien"

Au-delà du buzz médiatique, l’explosion de Zaho Mélusine Le Moniès de Sagazan est le fruit du travail d’une jeune femme aussi assidue qu’intransigeante. "Je n’aime pas trop la mystification de l’artiste qui naît talentueuse", confiait la chanteuse l’an dernier à Yann Barthès sur le plateau de Quotidien. Sur son compte Instagram, ses fans peuvent d'ailleurs suivre son évolution depuis l’adolescence, entre expériences sonores et capillaires.

Fille d’un artiste expérimental et d’une institutrice, l’interprète d'"Aspiration" a grandi au grand air de Saint-Nazaire avec ses trois sœurs aînées et sa jumelle. Enfant, elle pratique la danse, apprend le piano et se passionne pour Jacques Brel. Mais pas question de brûler les étapes. Son Bac S en poche, elle se rêve chirurgienne avant s’inscrire en IUT gestion et administration des entreprises à Nantes. Pendant un an, elle est auxiliaire de vie en EHPAD avant de se consacrer à sa passion pour de bon.

Zaho de Sagazan : « Aspiration » en live pour Quotidien Source : Les Q d’or 2024

En bas de l’affiche des grands festivals dès l’été 2019, Zaho de Sagazan en gravit rapidement les échelons grâce à ses performances scéniques ébouriffantes. Entre pop, rock et transe électro, son jeu de scène, sa voix grave et ses textes intimistes fascinent et lui ouvrent les portes d’une résidence de cinq jours aux Transmusicales de Rennes, en 2022. De premiers papiers élogieux surgissent dans la presse nationale. On connaît la suite.

Après 115 dates l’an dernier, soit une tous les trois jours, la jeune femme ne compte pas en rester là. Son agenda pour les prochains mois est même hyper chargé avec une tournée des Zénith sold out dont celui de Paris à la mi-mars. Elle la conduira dans les plus grandes villes de France jusqu’à l’automne avec entre temps des dates au Québec, en Suisse et en Belgique. Sans oublier les EHPAD où elle continue de se produire dès qu'elle en a l'occasion.

Les Victoires de la musique ce vendredi soir ? "Meilleur album, ce serait la consécration", confie-t-elle dans un entretien à France Bleu. "Parce que quand on dit album, je revois la petite Zaho de 15 ans en train de l'écrire déjà. Parce que ce serait aussi la récompense de toute une équipe". Un entourage qui l'aide à garder la tête froide. "Jamais, ils me traitent en princesse et ils se fichent de l'argent ou de la gloire. Tout ce qu'ils veulent, c'est bosser et créer".