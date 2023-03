"Sur un disque, en concert ou dans un clip, je me donne à fond" : Hervé, un artiste sur sa lancée

Il se rêvait footballeur. Et il est devenu chanteur, compositeur et producteur. Deux ans après avoir été désigné révélation masculine de l’année aux Victoires de la musique, Hervé est de retour ce vendredi avec Intérieur Vie. Musicalement, on retrouve le cocktail de pop, de rock et de l’électro qui l’a propulsé sur le devant de la scène. Mais c’est aussi un disque parcouru de confidences très personnelles sur son parcours depuis la Bretagne, où il a grandi, à l’image du single "D’où je viens". De passage par la rédaction de TF1info, il s’est confié sur ce nouveau projet. Et sur une actualité mouvementée, lui qui revendique son côté "normal", proche d’un public qu’il retrouvera en tournée dans les prochaines semaines…

Quand on est désigné révélation de l’année aux Victoires, c’est quoi le principal challenge ? Confirmer ?

Je ne pensais pas du tout la gagner, cette Victoire ! L’album, je le compose, je l’écris, je le produis tout seul. C’est une aventure somme toute un peu solitaire. Alors cette récompense, c’est le gros kiff. C’est le métier qui te dit "Welcome !". Parce que c’est le vote des professionnels, des gens des salles. C’est une grande joie et un booster.

Ça met la pression au moment d’écrire un deuxième album ?

L’envie a outrepassé toute forme de stress. Tout de suite après la tournée, j’étais dans une dynamique, je ne me suis pas demandé comment j’allais faire mieux, à aucun moment. Je me suis juste dit que j’avais envie de faire un album, de chanter différemment, d’explorer la voix. Je voulais surtout garder la spontanéité du processus créatif. Je démarre l’ordinateur, j’ai mon clavier, mon micro... et je m’éclate. La seule différence, c’est que j’ai commencé par les textes.