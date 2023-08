Victoria’s Secret relance son célèbre défilé avec un concept totalement différent

Son nom ? "The Tour", "un long-métrage qui unira la mode, le cinéma, l’art et la culture avec des créatrices dynamiques, des top models, un talent musical et bien plus". De quoi accompagner le virage à 180 degrés de la stratégie marketing de la marque opéré il y a deux ans. Elle qui se vantait de vendre "un fantasme" entreprend désormais de s’inscrire dans le vrai. "Nous avons été trop lents à répondre à l’évolution du monde. Nous avions besoin d’arrêter d’être ce que voulaient les hommes pour être ce que veulent les femmes", expliquait au New York Times Martin Waters, directeur général du groupe, pour qui les Anges "ne sont plus pertinents culturellement".