"One Piece" : l'énorme succès d’un manga à travers le monde

One Piece, c’est aussi 30 millions d’exemplaires écoulés en France et 490 millions dans le monde. Et le phénomène va au-delà des fans de l'univers du manga. Certains lecteurs ont été convertis par les thèmes abordés. "On a la question de l’esclavage, la question de l’abus de pouvoir, la question de la pollution. Le fait qu’ils apparaissent en filigranes, ça permet de toucher un lectorat à la fois jeune et âgé", affirme Benoît Huot, responsable éditorial de Glénat Manga, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.