VIDÉO - Moulin, église, peinture... la passion de la restauration en Corse

Tracer son chemin pour découvrir et restaurer des trésors parfois insoupçonnés... Nicolas Poli est au chevet de ces nombreuses églises et chapelles, disséminées sur l'île. Sur cette route sinueuse, le jeune restaurateur arrive à Parata d'Orezza (Haute-Corse). Les villageois connaissent très bien le conservateur et son équipe. Ils travaillent ici depuis plus de neuf mois.