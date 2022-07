VIDÉO - Anne-Claire Coudray prête à faire le grand saut avec les parachutistes pour le 14-Juillet

Elle sera au cœur de l’évènement. Anne-Claire Coudray sera avec Gilles Bouleau aux manettes de l’édition spéciale du 14-Juillet jeudi matin sur TF1. Mais c’est depuis le ciel qu’elle vivra la fête nationale. Si les conditions météo le permettent, elle sautera en parachute en tandem à plus de 2000 mètres d’altitude avec les ambassadeurs de l’Armée de l’Air et de l’Espace. Elle partira depuis la base aérienne de Villacoublay, en région parisienne, suivie au plus près par les caméras.