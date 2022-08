30 ans après, on chante toujours du Michel Berger

Michel Berger écrivait aussi pour les autres. Chacun à sa chanson préférée : "Le paradis blanc" ; "Je veux chanter pour ceux", et je l'écoutais en boucle", affirment certains. Auteur, compositeur, interprète, arrangeur, et pour beaucoup, c'était un génie de la composition. "Il était sympathique et romantique" ; "Il est talentueux en tout cas. Je pense à Véronique Sanson, je pense à France Gall". Cette dernière était sa muse depuis 1970.