VIDÉO - Montgolfiades de Chalon-sur-Saône : un spectacle toujours aussi gonflé

Avec Christophe, le pilote, Carine et Sébastien sont mis à contribution dès six heures du matin pour préparer la montgolfière avant le vol. C'est parti pour une heure de vol à la découverte de Chalon-sur-Saône et de sa région. Une vingtaine de montgolfières décollent presque simultanément avec à leur bord, près de 80 passagers.