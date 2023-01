40 ans de la mort de Louis de Funès : ses 10 répliques cultes

Plus qu'une madeleine de Proust, de l'humour anti-dépresseur : c'est ce qu'il reste des films de ce cher Louis de Funès, dont on célèbre ce vendredi le 40e anniversaire de la mort. Son jeu tout en grimaces et mimiques a traversé les époques tant il passe chez toutes les classes sociales et atteint toutes les sensibilités.

D'une jeunesse nourrie aux classiques de l'humour, avec Charlie Chaplin et le duo Laurel et Hardy comme modèles, à l'accélération de sa carrière au début des Trente Glorieuses puis la consécration sous Pompidou et Giscard, Louis de Funès est peut-être l'un des acteurs français les plus populaires. Sa filmographie est un peu le synonyme d'une France bienheureuse, du plein emploi, où on avait foi dans le progrès (ses films sont d'ailleurs remplis de gadgets, comme la Citroën DS volante de Fantômas).