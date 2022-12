VIDÉO - 5 ans après la mort de Johnny, Laeticia Hallyday veut "faire vivre son œuvre dans le cœur des hommes"

On se rappelle de la terrible bataille judiciaire qui a opposé la jeune femme aux enfants aînés du rockeur, David Hallyday et Laura Smet, autour de son héritage. S’ils ne sont pas associés à l’exposition et aux différents projets mis en œuvre par Laeticia, celle-ci ne ferme pas la porte. "Le temps fait son œuvre. Je ne désespère pas d’avoir un signe de lui et de sa sœur", avoue-t-elle. "Et surtout qu’ils reconnectent avec mes filles. Avec leurs sœurs."