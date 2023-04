75 ans du Scrabble : cinq anecdotes à caser sur le jeu culte

Ce jeudi 13 avril, c’est la journée mondiale du Scrabble qui, cette année, fête ses 75 ans. À cette occasion, des initiatives sont mises en place. Au Royaume-Uni, J Smith Esquire, modiste des stars, a créé une couronne en jetons de Scrabble en l'honneur du prochain couronnement du roi Charles III. On apprend aussi dans un communiqué de presse du fabricant Mattel qu'une édition anniversaire sera disponible à la vente dans les mois à venir. Soit le jeu le plus haut de gamme jamais conçu, fabriqué à partir de matériaux plus durables que ceux de toutes les versions précédentes.

Cette date d'anniversaire est ainsi l’occasion de ressortir ce jeu de société mythique qui a traversé les générations. Voici 5 anecdotes marquantes ou amusantes autour de cette célèbre boîte verte.