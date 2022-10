À 8 ans, il est champion du monde d'échecs

Marc et ses copains n'en reviennent toujours pas, mais pas question pour ce passionné de faire une pause. Toujours en éveil, le petit garçon comprend très vite, souvent plus vite que ses camarades. Encore ému par sa victoire, son papa est le premier à lui avoir mis un échiquier entre les mains. "J'ai sorti l'échiquier à l'âge de deux ans, et il a appris les règles. J'ai trouvé qu'il apprenait facilement", rapporte son père.