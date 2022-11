VIDÉO - A Blois, un ours polaire féérique lance la grande parade de Noël

Quand Blois fête Noël, c'est avec d'étranges personnages, flottant dans l'air sur des airs d'opéra. Un cortège autour d'un ours polaire lumineux, c'est la façon dont la Compagnie Off a lancé les illuminations annuelles de la ville. "C'est magnifique, c'est super, c'est les fêtes de fin d'année, et ça fait plaisir", s'enthousiasme un jeune père de famille dans le reportage de TF1 en tête d'article, "tout le monde est réuni. La petite en profite, donc c'est cool". Depuis plus de trente ans, la troupe s'empare de la rue avec extravagance, et la métamorphose, pour la plus grande joie des habitants.