VIDÉO - À contretemps : Penélope Cruz engagée contre les injustices

Madrid est au bord de l’implosion dans le premier film réalisé par Juan Diego Botto, acteur et auteur espagnol. "À contretemps", dont vous pouvez découvrir la bande-annonce en tête de cet article, est un long-métrage sur l’urgence sociale sur fond de crise du logement dans la capitale espagnole, tourné comme un véritable thriller. On retrouve au casting, Penélope Cruz, qui endosse également un rôle de productrice, et Luis Tosar, figure incontournable du cinéma espagnol et vu également chez Michael Mann ou Jim Jarmusch.